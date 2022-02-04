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Евгений Плющенко: «Если Валиева дрогнет, золото, скорее всего, достанется Щербаковой. Может выиграть и Трусова, если сделает пять четверных»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о том, кто из российских фигуристок является фаворитом Олимпиады-2022 в Пекине.

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