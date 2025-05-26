Православные 29 мая будут отмечать Вознесение Господне: традиции и запреты на этот день Ольга БезродняяВознесение Господне — один из ключевых праздников христианства, который занимает особое место в церковном календаре.
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