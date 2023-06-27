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Ортопед Алексутов: неправильная летняя обувь может привести к травмам

Ортопед Алексутов: неправильная летняя обувь может привести к травмам

Некоторые виды летней обуви могут стать причиной травм и способствовать развитию заболеваний. К примеру, любимые многими кеды могут стать причиной пяточной шпоры, сообщает радио Sputnik со ссылкой на интервью травматолога-ортопеда Сергея Алексутова.

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