Ортопед Алексутов: неправильная летняя обувь может привести к травмам

Некоторые виды летней обуви могут стать причиной травм и способствовать развитию заболеваний. К примеру, любимые многими кеды могут стать причиной пяточной шпоры, сообщает радио Sputnik со ссылкой на интервью травматолога-ортопеда Сергея Алексутова.