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Женская сборная Казахстана по боксу выиграла медальный зачет «Золотого пояса»

Женская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете турнира «Золотой пояс» в Марракеше (Марокко).

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