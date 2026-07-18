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Киров өлкәсендә милли туй йолалары фестивале узды

Киров өлкәсендә милли туй йолалары фестивале узды

Киров өлкәсендә «Туй йолалары палитрасы» дип исемләнгән милли туй йолалары төбәк фестивале узган. Бу хакта Киров өлкәсенең Усть-Люга һәм Ямышка авылларының ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемендә хәбәр ителә.

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