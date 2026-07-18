Киров өлкәсендә милли туй йолалары фестивале узды

Киров өлкәсендә «Туй йолалары палитрасы» дип исемләнгән милли туй йолалары төбәк фестивале узган. Бу хакта Киров өлкәсенең Усть-Люга һәм Ямышка авылларының ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемендә хәбәр ителә.
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