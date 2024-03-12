"Гнилых либералов не ждём": В Минске отменили показ фильмов Сокурова

Частный минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова, сославшись на "технические причины".В минском кинотеатре Falcon Club, где должны были состояться показы фильмов "Солнце" и "Сказка" режиссёра Александра Сокурова, заявили о "технических проблемах", которые мешают премьере фильмов.