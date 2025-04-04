Беглые украинцы с товарищами запустили кампанию по дискредитации ФСБ

На днях произошло, увы, вполне себе прецедентное событие - враги народа в лице беглых хохлов и примкнувших к ним личностей начали проводить в информационном пространстве кампанию по дискредитации ФСБ (в первую очередь тех сотрудников службы, что занимаются фильтрацией в Шереметьево) и по протаскиванию в Россию как можно большего количества своих подельников-укропов.