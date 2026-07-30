Контейнер-цистерна «Уралкриомаша» внесен в Реестр российской продукции Минпромторга

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех официально подтвердил российский статус производства контейнера-цистерны модели КЦ-44/1,8 для безопасной транспортировки неохлажденных сжиженных газов класса опасности 2.
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