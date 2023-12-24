Блогер Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор»

Ивлеева заявила, что сожалеет, что гости по-своему интерпретировали дресс-код, указанный в приглашении на мероприятие, снимать видео с него было крайне неуместно, и обещала отправить все собранные деньги на благотворительность.
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