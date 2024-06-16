«Еще одно тяжкое преступление бандеровского режима». В МИД выступили с требованием после убийства российского военкора

Захарова назвала убийство военкора Цицаги тяжким преступлением Киева Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство военного фотокорреспондента Никиты Цицаги.
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