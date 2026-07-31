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Этих канадцев обвиняли в насилии и изгнали из НХЛ. Теперь Маклауд — звезда в России, Фута отменили в Швеции

Этих канадцев обвиняли в насилии и изгнали из НХЛ. Теперь Маклауд — звезда в России, Фута отменили в Швеции

В НХЛ играет только Картер Харт.Пару лет назад не только на Канаду, но и на весь мир гремело уголовное дело о пяти бывших игроков молодежной сборной этой страны, которые якобы подвергли сексуальном насилию девушку гала-вечере Hockey Canada Foundation в 2018 году в канадском Лондоне.

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