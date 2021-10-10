Мировое обозрение

60 подписчиков

Захарова назвала отставку Курца с поста канцлера внутренним делом Австрии

Захарова назвала отставку Курца с поста канцлера внутренним делом Австрии

Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера является внутренним делом Австрии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх