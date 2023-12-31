Константин Малофеев: Наступающий год должен стать годом Победы!

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём поздравлении 31 декабря подчеркнул, что наступающий год должен стать годом Победы!Учредитель Царьграда Константин Малофеев в канун Нового года отметил, что уходящий 2023-й был наполнен тяжёлым, но радостным трудом.