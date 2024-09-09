Сбыт в Калининграде почти полкило «соли», спрятанной в посылке с электрогенератором, пресечён полицией

Сотрудники УНК УМВД России по Калининградской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили факт пересылки крупной партии синтетического наркотика в региональный центр и пресекли дальнейшее распространение запрещённого вещества.
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