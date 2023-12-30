На Ямале откроют шесть билингвальных классов для первоклашек

В Ноябрьске это будет уже третий по счету класс, в котором предметы изучают на английском языке. Педагоги, работающие в этом направлении, постоянно повышают свои языковые навыки, проводят интегрированные уроки — одновременно обучают предмету и английскому языку.
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