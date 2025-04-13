Трехлетний ребенок погиб в Таджикистане в результате землетрясения

www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via Трехлетний ребенок погиб при землетрясении в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и гражданской обороне при правительстве республики.