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Трехлетний ребенок погиб в Таджикистане в результате землетрясения

Трехлетний ребенок погиб в Таджикистане в результате землетрясения

www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via Трехлетний ребенок погиб при землетрясении в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и гражданской обороне при правительстве республики.

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