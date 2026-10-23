В последнюю неделю октября в Москве пройдет большой фестиваль колледжей. Как сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, он поможет будущим абитуриентам определиться с профессией, увидеть своими глазами современные мастерские и лаборатории, познакомиться со студентами и преподавателями.