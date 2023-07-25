ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Взгляд в себя

Взгляд в себя

«Как быстро прошла жизнь!» - размышлял старик, идя по дорожке. Постукивая тростью о бетонный тротуар, он не торопясь шел к старому строительному вагончику.

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Комментарии
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ОШ
Ольга Шел
Спасибо. Не хватает нам ни добра ни совести.
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17 час.
Владимир Алтайцев
грустные рассказы  на этом сайте. Но они все из жизни. Очень грустно  остаться  одиноким в старости, когда  детки тайно  ждут, когда  же родители  умрут, чтобы  занять их квартиру. А ведь порой на словах они так любят родителей. Но лишь на словах.  Был у нас в Томской  области  первым секретарём обкома КПСС неукий Лигаёв - на словах ярый  коммунист, пышно говорил  о любви к людям, о заботе о родителях. А свою мать спровадил в Дом престарелых за 60 км от Томска.
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16 час.
ВВ
Виктория Виктория
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16 час.

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