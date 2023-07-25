«Как быстро прошла жизнь!» - размышлял старик, идя по дорожке. Постукивая тростью о бетонный тротуар, он не торопясь шел к старому строительному вагончику.
Взгляд в себя
Комментарии
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ОШ
Ольга Шел
Спасибо. Не хватает нам ни добра ни совести.
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17 час.
Владимир Алтайцев
грустные рассказы на этом сайте. Но они все из жизни. Очень грустно остаться одиноким в старости, когда детки тайно ждут, когда же родители умрут, чтобы занять их квартиру. А ведь порой на словах они так любят родителей. Но лишь на словах. Был у нас в Томской области первым секретарём обкома КПСС неукий Лигаёв - на словах ярый коммунист, пышно говорил о любви к людям, о заботе о родителях. А свою мать спровадил в Дом престарелых за 60 км от Томска.
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16 час.
ВВ
Виктория Виктория
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16 час.
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