Взгляд в себя

Владимир Алтайцев

грустные рассказы на этом сайте. Но они все из жизни. Очень грустно остаться одиноким в старости, когда детки тайно ждут, когда же родители умрут, чтобы занять их квартиру. А ведь порой на словах они так любят родителей. Но лишь на словах. Был у нас в Томской области первым секретарём обкома КПСС неукий Лигаёв - на словах ярый коммунист, пышно говорил о любви к людям, о заботе о родителях. А свою мать спровадил в Дом престарелых за 60 км от Томска.