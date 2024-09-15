Nczas.info: "Конфедерация короны польской" потребовала "остановить украинизацию"

Они выступают против привилегированного положения украинского меньшинства. Партия Брауна представила "пять пунктов" © РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ "Конфедерация короны польской" начала очередную акцию против "украинизации Польши", пишет Nczas.
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