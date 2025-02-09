Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что сборы - еще одна возможность адаптироваться в петербургском клубе до конца

Футболист перешёл в петерьургский клуб из московского «Спартака» Экс-игрок «Спартака», а сейчас форвард «Зенита» Александр Соболев считает, что сборы - ещё одна возможность адаптироваться в петербургском клубе до конца.
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