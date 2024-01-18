Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Финское безумие

Финское безумие

Я печальный дурачок, у госдепа на крючокКак сообщают новостные агентства, «Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии.

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