Daily Moscow

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В РФ рассказали о страхе США быть уличенными в нарушении конвенции о биооружии

В РФ рассказали о страхе США быть уличенными в нарушении конвенции о биооружии

Посол России Антонов заявил о страхе США быть уличенными в нарушении конвенции о биооружии. Как пишет РИА Новости, посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов полагает, что заявления Госдепартамента касательно биолабораторий на Украине могут говорить об опасениях Вашингтона о том, что хранящиеся на объектах патогены попадут в руки экспертов из России, поскольку в таком случае будет зафиксировано нарушение Штатами и Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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