Ночью удары нанесены по объектам противника в Николаевской и Хмельницкой областях, под огнём позиции ВСУ в Авдеевке

Ночь на 25 октября не прошла без ударов по объектам противника в разных частях Украины и оккупированных ВСУ территорий новых регионов России.
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