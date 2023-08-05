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Журналист Грэйвитех заявил, что атакующие способности Кузнецова испарились

Журналист Грэйвитех заявил, что атакующие способности Кузнецова испарились

Американский журналист Sportsnet Натан Грэйвитех на своем YouTube-канале заявил, что ему было сложно смотреть на игру российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова в матчах завершившегося сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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