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Алаудинов сообщил о ликвидации М113 и трех пикапов ВСУ на курском направлении

Алаудинов сообщил о ликвидации М113 и трех пикапов ВСУ на курском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» подбили бронетранспортер М113, три пикапа, два миномета и одно орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, украинские боевики на некоторых участках начинают отступать, бросая позиции.

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