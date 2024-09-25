Алаудинов сообщил о ликвидации М113 и трех пикапов ВСУ на курском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» подбили бронетранспортер М113, три пикапа, два миномета и одно орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, украинские боевики на некоторых участках начинают отступать, бросая позиции.
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