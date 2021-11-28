За сутки в России подтверждено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3086 2 Санкт-Петербург 2072 3 Московская область 2046 4 Самарская область 974 5 Воронежская область 754 6 Нижегородская область 719 7 Свердловская область 716 8 Красноярский край 701 9 Пермский край 693 10 Краснодарский край 677 11 Республика Башкортостан 669 12 Ростовская область 654 13 Челябинская область 653 14 Саратовская область 618 15 Иркутская область 602 16 Омская область 587 17 Хабаровский край 581 18 Алтайский край 527 19 Республика Крым 513 20 Ставропольский край 489 21 Ульяновская область 465 22 Приморский край 455 23 Волгоградская область 455 24 Архангельская область 409 25 Новосибирская область 400 26 Липецкая область 398 27 Ленинградская область 386 28 Вологодская область 385 29 Пензенская область 377 30 Кемеровская область 376 31 Тверская область 373 32 Смоленская область 372 33 Оренбургская область 347 34 Белгородская область 343 35 Забайкальский край 342 36 Курская область 325 37 Тюменская область 318 38 Владимирская область 316 39 Республика Коми 315 40 Орловская область 313 41 Удмуртская Республика 300 42 Калининградская область 297 43 Новгородская область 295 44 Ярославская область 280 45 Брянская область 273 46 Кировская область 261 47 Амурская область 259 48 Республика Саха (Якутия) 256 49 Томская область 256 50 Астраханская область 255 51 Республика Татарстан 253 52 Севастополь 249 53 Республика Карелия 249 54 Тульская область 249 55 Ханты-Мансийский автономный округ 237 56 Рязанская область 236 57 Республика Бурятия 231 58 Мурманская область 228 59 Псковская область 224 60 Калужская область 209 61 Ивановская область 207 62 Тамбовская область 205 63 Курганская область 199 64 Костромская область 190 65 Республика Дагестан 185 66 Республика Хакасия 170 67 Республика Мордовия 159 68 Республика Чувашия 157 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133 70 Республика Марий Эл 124 71 Кабардино-Балкарская Республика 112 72 Сахалинская область 105 73 Чеченская Республика 97 74 Республика Адыгея 93 75 Республика Северная Осетия-Алания 91 76 Карачаево-Черкесская Республика 83 77 Республика Ингушетия 83 78 Республика Тыва 57 79 Камчатский край 46 80 Еврейская автономная область 38 81 Магаданская область 37 82 Республика Алтай 34 83 Республика Калмыкия 27 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Свежие комментарии