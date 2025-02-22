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За 4-й квартал 2024 г. чистая прибыль Booking выросла почти в 5 раз!

За 4-й квартал 2024 г. чистая прибыль Booking выросла почти в 5 раз!

Известная американская компания связанная с бронированием отелей по всему миру Booking Holdings сообщила, что за 4-й квартал 2024 года их прибыль выросла почти в 5 раз, до $1,07 млрд или $31,95 в расчёте на акцию, а их выручка поднялась на 14%, до $5,47 млрд.

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