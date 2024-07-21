Карадагский природный заповедник зовёт отметить Всемирный день китов и дельфинов

23 июля Карадагский природный заповедник приглашает отметить Всемирный день китов и дельфинов. Будут экскурсии по Музею истории и природы Кара-Дага, научно-демонстрационная программа «Люди и дельфины» и мастер-класс по росписи гальки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии