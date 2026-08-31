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Бизнес журнал. Урал

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«Всем жителям будет оказана необходимая помощь»: полпред Жога прокомментировал атаку БПЛА на Екатеринбург

«Всем жителям будет оказана необходимая помощь»: полпред Жога прокомментировал атаку БПЛА на Екатеринбург

В Свердловской области также удалось предотвратить атаку беспилотника на склад торговой компании. Обломки дрона упали рядом со зданием.

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