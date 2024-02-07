Психолог Невеев: многое будет зависеть от того, как Кузнецов стал зависимым

Кандидат психологических наук Александр Невеев заявил, что в истории российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), большую роль будет играть жизненная ситуация, в которой находится человек.