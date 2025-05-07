«Аэрофлот» объявил об изменениях маршрутов авиарейсов из-за закрытия неба Пакистаном

Все рейсы «Аэрофлота», выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытого Пакистаном на 48 часов воздушного пространства, сообщили в авиакомпании.