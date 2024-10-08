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Рогов заявил о строительстве бункеров ВСУ на запорожском направлении

Рогов заявил о строительстве бункеров ВСУ на запорожском направлении

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о строительстве бункеров ВСУ в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области.

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