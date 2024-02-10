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Политолог Цыбаков объяснил, почему выбор Зеленского пал именно на Сырского

Политолог Цыбаков объяснил, почему выбор Зеленского пал именно на Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Почему лидер сделал именно такой выбор, объяснил доктор политических наук Дмитрий Цыбаков в Telegram-канале «Военкор Котенок».

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