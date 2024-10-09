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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 12 октября на десять часов выключат свет на 2 улицах

В Рязани 12 октября на десять часов выключат свет на 2 улицах

По данным РГРЭС, коммунальщики будут обрезать ветви деревьев. Ограничение будет действовать 08:00 до 18:00 по следующим адресам: улица Рыбацкая в домах №№ 12, 14, 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 18-а, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 45, улица Затинная в домах №№ 80, 82, 84, 84-а, 84-б, 86, 86-а, 88, 88-а, 88-в, 90, 92, 92-а, 94, 96.

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