Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что власти ФРГ не развяжут войну с Россией, чтобы отвлечь внимание граждан от успехов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»).
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