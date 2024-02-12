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В Татарстане произошли изменения в составе призывной комиссии РТ

В Татарстане произошли изменения в составе призывной комиссии РТ

Артем Хохорин и Сергей Погодин были исключены из состава призывной комиссии РТ. Указ о данном решении, подписанный Раисом РТ Рустамом Миннихановым, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

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