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«Работа на публику»: что может стоять за гарантиями США в деле об экстрадиции Джулиана Ассанжа

«Работа на публику»: что может стоять за гарантиями США в деле об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строго режима.

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