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Нижегородская правда

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Нижегородские ИТ-компании будут обучаться экспорту цифровых решений на индийский рынок

Нижегородские ИТ-компании будут обучаться экспорту цифровых решений на индийский рынок

Правительство Нижегородской области и индийские ИТ-университеты договорились о разработке совместных образовательных акселерационных программ для нижегородских ИТ-специалистов.

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