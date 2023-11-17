Шоколадные блинчики к чаю

Кто ко мне на осеннее чаепитие?! Заходите! Буда угощать вас вкусными блинчиками. Они такие шоколадные, дырчатые – придырчатые, а какая в них вкусная начинка – нежно-сладкий творожный сыр с грецкими орехами! Одно удовольствие! А готовятся просто и быстро! .