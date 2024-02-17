Требуется водитель самосвала категория "C" - Кировск - Договорная

требуется/работа водитель на самосвал категория "C" Угледобывающей Транспортной Компании требуется/работа водитель на самосвал КраЗ или ФОТОН категория "C", с опытом работы на грузовом транспорте (самосвал).
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