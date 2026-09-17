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Царьград

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350 тысяч южноуральцев перешли на «Госуслуги.Дом»

350 тысяч южноуральцев перешли на «Госуслуги.Дом»

В Челябинской области растёт число пользователей мобильного сервиса «Госуслуги.Дом». Первый заместитель начальника региональной Госжилинспекции Марина Криволапова в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказала о развитии приложения и его востребованности среди южноуральцев.

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