350 тысяч южноуральцев перешли на «Госуслуги.Дом»

В Челябинской области растёт число пользователей мобильного сервиса «Госуслуги.Дом». Первый заместитель начальника региональной Госжилинспекции Марина Криволапова в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказала о развитии приложения и его востребованности среди южноуральцев.