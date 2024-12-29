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В Раифе «Лед и свет», в Нижнекамске «Не просто Зимние игры», а в Елабуге — Фирдус Тямаев

В Раифе «Лед и свет», в Нижнекамске «Не просто Зимние игры», а в Елабуге — Фирдус Тямаев

Самое долгожданное для многих время — зимние каникулы — продлится с 29 декабря по 8 января. Как будут встречать новогоднюю ночь в крупных муниципалитетах Татарстана, как отметят Рождество православные и какие интересные события пройдут в скверах и парках — в обзоре «Татар-информа».

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