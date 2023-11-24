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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о КХЛ: «Нужно увеличивать количество легионеров – до пяти. Потолок зарплат должен быть в районе 1,2 млрд рублей – сможем приглашать игроков высокого уровня»

– Уровень чемпионата все-таки падает. Какая главная причина? Уменьшение количества легионеров или отъезд перспективной молодежи в НХЛ? – Считаю, что количество легионеров нужно обязательно увеличивать до пяти.

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