Путин сообщил, что обсудит с главой КНР ключевые двусторонние и международные темы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в Пекине 4 февраля всесторонне обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые двусторонние и международные темы, особое значение будет уделено развитию деловых связей.