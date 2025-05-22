Прогноз погоды в Крыму на 22 мая В Симферополе +24 и облачно с прояснениями В Севастополе +22 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +21 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +20 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +24 и облачно с прояснениямиВ Ялте +17 и облачно с прояснениямиВ Алуште +18 и об.