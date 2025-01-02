Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния переносятся на 5 января.
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