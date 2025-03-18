Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил дрон-разведчик ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" во время боевой работы уничтожили дрон-разведчик Shark боевиков ВСУ, обеспечив прикрытие наступления подразделений на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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