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Ход рублем: Генпрокуратуру попросили пресечь махинации застройщиков

Ход рублем: Генпрокуратуру попросили пресечь махинации застройщиков

Генпрокуратуру попросили пресечь махинации девелоперов с эскроу-счетами. В Госдуме выявили схему, при которой девелопер продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они, перепродавая их гражданам, завышают ее.

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