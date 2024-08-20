На Ямале компании отказались от гендерных и возрастных стереотипов

В первой половине 2024 года в ЯНАО стали в четыре раза чаще приглашать на собеседования пенсионеров. А еще в регионе отказались от гендерных стереотипов и принимают женщин на специальности, которые традиционно считались «мужскими».
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