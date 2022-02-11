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У Тедеско в «Лейпциге» 6 побед, 2 поражения и ничья в 9 матчах

У Тедеско в «Лейпциге» 6 побед, 2 поражения и ничья в 9 матчах

«РБ Лейпциг» дома переиграл «Кельн» (3:1) в 22-м туре Бундеслиги. Для бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско это был 9-й матч во главе «Лейпцига» – у клуба 6 побед, 2 поражения и ничья.

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